Monza, un uomo e una donna cadono nel Villoresi: “Entrambi ubriachi”

Polizia locale con due pattuglie, vigili del fuoco e personale inviato dal 118 su due ambulanze e una automedica in via Marsala, a Monza, martedì 6 settembre nel pomeriggio, per trarre in salvo due persone finite nel canale Villoresi.

Monza, cadono nel Villoresi: entrambi illesi, portati al comando della Polizia locale

Secondo quanto riferito dal Comando della Polizia locale attorno alle 15 è arrivata alla centrale operativa la segnalazione delle due persone cadute nel canale, all’altezza di via Cavalleri. Le due persone, un uomo e una donna, lui sudamericano e lei albanese, sarebbero caduti nel canale in quanto sotto gli effetti dell’alcol. Illesi, sono stati portati al Comando per essere identificati e svolgere accertamenti.