Monza: trovato l’orologiaio per Arengario e Comune, il sistema si aggiorna

Gli orologi sulle facciate dell’arengario e del municipio di Monza torneranno a battere il tempo in modo sincronizzato: il Comune ha affidato a una ditta di Pozzuolo Martesana il ripristino e l’ammodernamento dei due apparecchi storici. I tecnici, come prevede il contratto, devono smontare i vecchi meccanismi, sostituirli con quelli nuovi, installare le centraline, le antenne gps e i sistemi che consentiranno di recuperare automaticamente l’orario in occasione del passaggio dall’ora legale a quella solare o di mancanza di rete.

La sera l’orologio del municipio, guasto da parecchio tempo, sarà illuminato da un faro a led. L’operazione costerà 7.895 euro.