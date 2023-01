Monza, torna la festa per San Biagio: la Candelora, il panettone benedetto

Tornano dopo due anni dall’ultima edizione, interrotta a causa della pandemia di Covid, i festeggiamenti per San Biagio a Monza. Domenica è andata in scena la ventiduesima edizione del concerto nella chiesa parrocchiale di via Manara, promosso dal Coro di San Biagio insieme al complesso vocale Syntagma di Milano diretto da Franco Monego.

Monza, torna la festa per San Biagio: il 2 febbraio, le candele benedette

Torna anche la tradizione della Candelora. Giovedì 2 febbraio la messa delle 18.30 nella parrocchia di San Biagio sarà presieduta da monsignor Giuseppe Vegezzi, vescovo e vicario episcopale della diocesi di Milano. La funzione sarà preceduta dalla distribuzione delle candele benedette sul sagrato. Seguirà poi la processione all’interno della chiesa. Durante la celebrazione liturgica si pregherà anche per i religiosi e le religiose, in occasione della ventisettesima giornata mondiale della vita consacrata.

Monza, torna la festa per San Biagio: il 3 febbraio, la giornata dedicata al patrono

La Chiesa ricorda la figura del santo vescovo e martire Biagio il 3 febbraio. Alle 10.30 i fedeli potranno partecipare alla benedizione della gola con la reliquia del santo, che sarà poi riproposta anche alle 12, 14 e 14.30. La messa verrà celebrata alle 11 e ancora alle 16. La funzione solenne è prevista per le 18.30, presieduta da monsignor Roberto Busti, vescovo emerito di Mantova, concelebrata dai sacerdoti della comunità pastorale e da quelli che nel corso degli anni hanno svolto il loro ministero in parrocchia. La giornata dedicata al santo patrono si concluderà alle 20 con la cena comunitaria in oratorio.

Monza, torna la festa per San Biagio: il 5 febbraio, continua la patronale

La festa patronale continuerà anche domenica 5 febbraio. La messa solenne delle 11.30 sarà presieduta da monsignor Biagio Pizzi, arciprete emerito di Sant’Ambrogio. A partire dalle 14.30 sul piazzale della chiesa, fino alle 17.30, verranno proposti giochi, laboratori, proiezioni, foto e video inerenti al progetto “Giovani e adulti crescono insieme”, che sarà poi presentato ufficialmente a partire dalle 16.30 negli spazi della Rotonda di via Manara. Alle 16.30 si potrà partecipare al vespro solenne in chiesa, a chiusura della festa patronale.

Monza, torna la festa per San Biagio: pane e panettone benedetti

Per tutta la giornata del 3 e 5 febbraio sarà possibile ricevere la benedizione con la reliquia di san Biagio e – come vuole sempre la tradizione – ritirare il pane e panettone benedetti, alleati indispensabili secondo la tradizione per proteggersi dai malanni della gola.