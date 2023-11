Monza: talent show di beneficenza al Mamma Rita, ragazzi in scena per i ragazzi

Si intitola “Tu sei un talento” lo spettacolo organizzato al centro Mamma Rita di via Lario, a Monza, dalle sorelle Minime oblate del cuore immacolato di Maria, in programma per sabato 18 novembre, alle 19.30. Un evento organizzato in collaborazione con la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si ricorda il 20 novembre.

Monza: talent show di beneficenza al Mamma Rita, fondi per le attività educative

Sul palco si esibiranno in musica e prosa giovani appassionati con performance al pianoforte ma anche danza e recitazione.

«I ragazzi non sono famosi, ma metteranno a frutto i loro talenti per una buona causa – spiegano dal centro Mamma Rita – La serata servirà per raccogliere offerte destinate al sostegno delle attività educative del centro Mamma Rita, a favore dei ragazzi».

La partecipazione all’evento è libera. Allo spettacolo sarà presente anche l’assessore al Welfare, Egidio Riva. La serata dei talenti si concluderà con un buffet offerto dalla pasticceria Dolci di Lissone, benefattore dei progetti delle Minime oblate a favore dei bambini e degli adolescenti in difficoltà.

Monza: talent show di beneficenza al Mamma Rita, si può già donare sul conto delle sorelle Minime oblate

È possibile donare fin da subito il proprio contributo per aiutare il centro Mamma Rita, utilizzando il conto intestato a Minime oblate del cuore immacolato di Maria (Iban IT81L0306920414100000009944), con la causale: “Serata per il sostegno”.

«Vogliamo dedicare questa serata speciale ai benefattori e ai sostenitori della Piccola opera per la salvezza del fanciullo, e dire così grazie. È grazie ai nostri sostenitori – spiegano le sorelle – che noi insieme agli educatori e ai volontari possiamo testimoniare con passione e amore che ogni singola vita è un valore straordinario».