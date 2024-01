Monza, si incendia un capanno per ricoverare attrezzi agricoli in via Aldina

Fiamme e una colonna di fumo acre che si è levata in cielo, nel pomeriggio di lunedì 29 gennaio, a Monza, attorno alle 15.40, in via Aldina, dove ha preso fuoco un ricovero di attrezzi agricoli.

Incendio a Monza in via Aldina, in fiamme un deposito di attrezzi: sul posto i vigili del fuoco

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del Comando provinciale con due autobotti, da Monza e Lissone, oltre che un’ambulanza inviata dal 118. Fortunatamente non risulterebbero feriti. Ignote al momento le cause del rogo, in via di accertamento.