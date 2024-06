Monza: sequestrato maxi deposito abusivo di rifiuti non lontano dal centro, c’era anche eternit

Duecento metri cubi di macerie, rifiuti e anche lastre di eternit ammassati in un’area non lontana dal centro di Monza. La polizia locale li ha notati attraverso un cancello aperto e ha avviato rapidamente l’intervento: l’ampia area è stata sequestrata, il titolare che era presente al momento dell’ispezione è stato denunciato per deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi e per aver appiccato fuoco a rifiuti derivanti da attività d’impresa.

Monza: sequestrato maxi depositivo abusivo di rifiuti non lontano dal centro, erano stati anche bruciati

Secondo quanto accertato dal nucleo specializzato in materia urbanistico-edilizia e ambientale della polizia locale di Monza i rifiuti, provenienti da attività di demolizione e costruzione, erano ammassati sulla terra battuta senza alcun elemento isolante. C’erano macerie, materiale isolante di lana di vetro e roccia in parte contenuto in “big bag” e in parte a terra senza copertura; poi guaine bituminose fuori uso, legno, ferro, rifiuti indifferenziati e lastre di eternit, in parte imbustate, appoggiate su bancali, il tutto a cielo aperto.

Individuata anche una zona con residui da combustione di rifiuti, “al momento ignoti” fa sapere la polizia locale.