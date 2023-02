Monza, ruba la bici e la lega con una catena per recuperarla più tardi: denunciato dalla Polizia locale

Ha rubato una bicicletta davanti al comando della polizia locale, a Monza, mentre la proprietaria si trovava negli uffici per delle incombenze, si è allontanato di qualche metro e l’ha legata con una catena, verosimilmente per recuperarla più tardi. Ma non ha fatto i conti con la proprietaria, che, uscita, pochi minuti dopo, attorno alle 15.25 di venerdì 17 febbraio, non trovando la bicicletta dove l’aveva lasciata, legata agli stalli di via Umberto I all’angolo con via Marsala, è rientrata negli uffici della Locale e ha dato l’allarme, denunciando il furto.

Monza, il ladro immortalato dalla videosorveglianza

Prontamente gli operatori addetti all’ufficio Polizia Giudiziaria, attraverso l’analisi dei filmati della videosorveglianza della zona hanno visto il ladro in azione: italiano, residente in città, è stato filmato mentre scendeva dalla sua auto, tranciava la catena con un tronchese e si allontanava in sella verso la Coop di via Marsala, dove legava la bici con un’altra catena e lucchetto. Gli agenti della Polizia Giudiziaria insieme al personale del Nost, si sono recati nell’abitazione dell’uomo che ha ammesso le sue responsabilità consegnando il tronchese. Nella sua disponibilità gli agenti hanno trovato altre tre biciclette delle quali non avrebbe fornito spiegazioni plausibili sulla provenienza. L’uomo è stato denunciato a piede libero per furto aggravato e ricettazione.