Monza, ritrovato nel Villoresi un proiettile residuato della seconda guerra mondiale

Un equipaggio della squadra volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Monza e della Brianza, nella mattinata di mercoledì 25 gennaio, poco prima di mezzogiorno, è intervenuto a seguito della segnalazione della presenza di un proiettile “dalle strane dimensioni”, che si scorgeva sul fondo del canale Villoresi a Monza, all’intersezione con il ponte di via Pacinotti.

Intervento: il proiettile è stato distrutto

L’accertamento ha consentito di rinvenire un proiettile di artiglieria calibro 40, residuato della seconda guerra mondiale, inesploso e parzialmente ricoperto dall’acqua. Prontamente è stata predisposta la delimitazione del luogo interessato da parte degli agenti, così da mettere in sicurezza l’area, che è attraversata anche dalla pista ciclabile che costeggia il canale, ed è stato chiesto l’intervento del nucleo artificieri di Milano, che ha provveduto alla rimozione dell’ordigno ed alla sua successiva distruzione. Le operazioni sono terminate attorno alle 13.20, senza disagi per i residenti nella zona e la cittadinanza più in generale.