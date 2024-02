Monza: “Rifiuti bruciati in cantiere”, due denunciati dalla Polizia locale

Gli agenti della Polizia locale di Monza hanno denunciato il capo operaio di un cantiere e il titolare dell’impresa edile al lavoro in un quartiere cittadino dopo avere sorpreso degli operai intenti a bruciare dei rifiuti di lavorazione. La scoperta è avvenuta durante un’attività di controllo del territorio da parte di agenti specializzati in materia ambientale.

I rifiuti nel cantiere a Monza

Monza, il blitz della Polizia locale nel cantiere edile di Cederna e le denunce

Sarebbe stata accertata la presenza di: “un cumulo di macerie sul quale gli operai avevano dato fuoco a bancali e a legname verniciato, oltre a elementi con laminatura in formica. Inoltre, all’interno del cantiere, in altre zone, risultavano ben visibili i segni di precedenti combustioni” dicono dal Comando di via Marsala. I due sono stati deferiti alla autorità giudiziaria per gestione illecita di rifiuti.