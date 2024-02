Monza, quattro persone in un magazzino trasformato in abitazione: sequestro e denunce

Un magazzino sarebbe stato trasformato abusivamente in una abitazione: all’interno, personale della Polizia locale di Monza, intervenuto nelle prime ore di venerdì 23 febbraio in uno stabile del quartiere San Rocco, ha trovato due uomini e due donne.

Monza, il blitz della Polizia locale a San Rocco: due dei presenti irregolari in Italia

Il blitz è scattato: “a seguito di una segnalazione” dicono dal Comando di via Marsala. Sul posto operatori del nucleo specialistico in materia di edilizia del Corpo. Posto sotto il livello stradale, nel magazzino gli agenti hanno trovato quattro stanze da letto, cucina e bagno “nonché gli effetti personali dei soggetti presenti, due dei quali risultati irregolari sul territorio dello Stato”.

Monza, blitz della Polizia locale: denunciato i presunto gestore della “attività abusiva”

I locali sono stati sottoposti a sequestro penale mentre il presunto “gestore dell’attività abusiva di locazione” è stato denunciato per il cambio di destinazione d’uso dei locali. Delle cinque persone coinvolte, quattro sono di origine sudamericana, la quinta è magrebina. In corso inoltre indagini per la presunta “attività ricettiva non autorizzata” e per “il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. I due soggetti risultati irregolari sul territorio dello stato italiano e sottoposti a rilievi fotodattiloscopici sono stati denunciati per violazione delle leggi sull’immigrazione e accompagnati presso l’ufficio rimpatri della Questura di Monza.