Monza ricorda Cesare Rovelli, il re di San Rocco dalle idee da copiare

I monzesi ricorderanno domenica 26 novembre, Cesare Rovelli, l’ex presidente della Circoscrizione 3 scomparso ad aprile a 76 anni. L’appuntamento è alle 10 al centro civico di via D’Annunzio: «Ci saranno i compagni di partito, le persone che hanno lavorato con lui e gli amici – spiega l’ex sindaco Roberto Scanagatti, organizzatore dell’iniziativa – interverranno non solo esponenti della politica cittadina ma anche rappresentanti del mondo della scuola, delle biblioteche, delle associazioni e l’ex parroco don Agostino».

Monza ricorda Cesare Rovelli, progetti avviati in circoscrizione poi replicati in città

Insieme ripercorreranno la figura e l’opera di Rovelli che, ai tempi in cui guidava il parlamentino del quartiere era conosciuto come “il re di San Rocco“: militante prima del Pci e poi del Pd, era stimato anche dagli avversari politici. Alcuni tra i progetti avviati durante la sua presidenza della circoscrizione sono stati replicati in altre zone di Monza: è stato, infatti, il primo a sperimentare i vigili di quartiere e ad aprire i centri anziani.

«Domenica – aggiunge Scanagatti – ricorderemo una persona che ha significato molto per l’intera città non solo dal punto di vista amministrativo. È stato, ad esempio, tra i fondatori degli Amici della montagna».