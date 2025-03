Tornano a illuminarsi i monumenti di Monza al termine di un progetto di “revamping” che, affidato a Acinque Tecnologie, ha aggiornato e riqualificato l’impianto che proietta luci e colori sul lato del palazzo municipale che affaccia su piazza Trento e Trieste e sul Monumento ai Caduti.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 marzo nella Giornata della consapevolezza sull’endometriosi: il Comune di Monza si illuminerà di colore giallo.

Monza riaccende i monumenti con il progetto di revamping: «Valorizzazione e significato simbolico»

«La riattivazione dell’impianto consente di valorizzare alcuni tra gli elementi storici e architettonici più riconoscibili della città – sottolinea l’assessore all’Illuminazione Carlo Abbà – e riveste un significato simbolico quando la comunità locale si unisce idealmente alle altre piazze italiane in occasione di iniziative nazionali o internazionali di sensibilizzazione, promosse per campagne di solidarietà, di partecipazione o a carattere umanitario».

Monza illuminata monumento Caduti

Monza riaccende i monumenti con il progetto di revamping: da riattivare anche 80 lampade sui principali monumento

Nelle prossime settimane, una volta ottenuto il benestare della Soprintendenza dei beni culturali, saranno attivate le 80 lampade che guardano i principali monumenti cittadini: l’Arengario in piazza Roma, piazza San Pietro Martire, piazza Santa Caterina, Passeggiata Mercati, piazza Achille Grandi, via Gerardo dei Tintori, largo Alpini, via de Gradi, piazza Carrobiolo, via San Fruttuoso, piazza Santa Margherita.

Per quanto riguarda l’impianto in centro Acinque ha ripristinato l’apparecchiatura esistente recuperando o sostituendo componenti tecnologiche specifiche che alimentano 20 centri luminosi sul tetto del palazzo municipale.

«È stato un progetto impegnativo poiché l’impianto era datato ed è stato quindi necessario uno studio per progettarne un revamping adeguato – ha detto Paolo Bettini, responsabile Illuminazione Pubblica e Smart Cities di Acinque Tecnologie – Siamo quindi riusciti a ricalibrarlo con componenti di nuova generazione, affinché i LED garantiscano allo stesso tempo bellezza e efficienza».

Monza: ultimata entro aprile la riqualificazione dell’illuminazione pubblica iniziata nell’estate 2023

Prosegue anche il piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica su cui dall’estate 2023 sta operando Acinque in partnership con A2A Illuminazione Pubblica e A2A Smart City per la sostituzione dei punti luce della rete cittadina.

Entro la fine di aprile è previsto il completamento della sostituzione delle vecchie lampade con gli apparecchi Led di ultima generazione. Finora sono state rinnovate 11.300 lampade delle oltre 12mila previste, prospettando un risparmio di energia pari a circa il 77%.

Secondo una analisi del funzionamento della rete Illuminazione Pubblica Locale dall’inizio degli interventi il tasso di guasti si è ridotto dal 16% al 3%.