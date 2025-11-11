Monza: prevenzione e formazione, una settimana di corsi gratis

Una settimana aperta a tutti dedicata alla formazione e alla prevenzione. La propone l’associazione monzese Salvagente che dal 17 al 23 novembre apre la sede di via della Birona a Monza per una consistente proposta di corsi gratuiti.

Monza: prevenzione e formazione, le proposte di Salvagente Italia

In programma corsi per genitori sulla prevenzione incidenti e sulle manovre di disostruzione, sulla rianimazione e sull’uso del defibrillatore. E poi corsi per bambini e ragazzi per insegnare loro il primo soccorso: per i più piccoli c’è Sokk l’orso che spiega le regole base ai bambini della scuola dell’infanzia e delle elementari. Per partecipare è necessario registrarsi sul sito dell’associazione.

Settimana Corsi gratis Salvagente Italia

Monza: prevenzione e formazione, a dicembre il corso notturna

Una proposta (a pagamento) in arrivo a dicembre è invece il corso “primi passi sicuri” online in notturna per chi vive in un altro fuso orario o è impegnato negli orari consueti. Appuntamento il 17 Dicembre alle 23.45 italiane con il presidente dell’associazione Mirko Damasco.