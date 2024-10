Salvagente Italia compie 10 anni: da Monza al mondo per la cultura della sicurezza, nuovo progetto in Uganda

Salvagente Italia compie dieci anni e festeggia con un evento e un nuovo ambizioso progetto. La festa è a Monza, il 2 ottobre al ristorante Saint George Premiere, all’interno del parco di Monza. «Qui avremo l’opportunità di incontrarci di persona, di conoscerci e raccogliere fondi per il nuovo progetto in Uganda e per tutti i progetti che Salvagente continua a promuovere, compresi i corsi che salvano la vita ai bambini», ha spiegato il presidente, Mirko Damasco.

Salvagente Italia compie 10 anni: progetto di clinica pediatrica a Rushooka in Uganda

L’iniziativa nel Paese africano riguarda la realizzazione di una clinica pediatrica che sorgerà a Rushooka, in Uganda, nella comunità francescana Santissimo Nome di Gesù, una realtà dove Salvagente è già presenta con progetti da diverso tempo.

«Salvagente si farà carico anche dei costi di specializzazione in pediatria di un medico ugandese e della formazione di un infermiere professionale che lavoreranno in loco non appena avviato l’ambulatorio. Inoltre garantiremo la presenza continuativa di pediatri e personale medico infermieristico proveniente dall’Italia», continua Damasco.

Salvagente Italia compie 10 anni: dai corsi di disostruzione alla battaglia per gli ospedali aperti durante il Covid

La clinica pediatrica in Uganda è solo l’ultimo dei tantissimi progetti che l’associazione ha promosso in questi dieci anni di intensa attività. All’inizio sono stati i corsi di disostruzione pediatrica poi la prevenzione in auto, la gestione delle emergenze in casa, la sicurezza per chi utilizza il web, il trasporto sanitario, gli interventi nelle scuole, con gli insegnanti e l’installazione dei dae nei luoghi pubblici. Determinante la battaglia condotta dall’associazione e dal presidente Damasco durante l’emergenza Covid, che ha riaperto le corsie degli ospedali, comprese le ostetricie, ai famigliari dei degenti, fino ai progetti in Africa, a sostegno dei bambini. Attualmente Salvagente è l’unica associazione che offre il primo corso certificato in Italia pensato per le baby sitter. Tutte le info sui progetti in corso sul sito salvagenteitalia.org.