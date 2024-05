Monza: tecnologia e salute dei più giovani, incontro con Salvagente

La tecnologia e i danni che provoca sui bambini e ragazzi. È questo l’argomento del corso (gratuito) offerto dall’associazione Salvagente Italia. L’appuntamento è per il 27 maggio, dalle 18, al teatro Manzoni di Monza. Una serata in compagnia di relatori esperti per conoscere e riconoscere i pericoli del web dal titolo “Connettere e proteggere. Una guida per genitori nell’era digitale”.

Monza: tecnologia e salute dei più giovani, gli ospiti di Salvagente

Ospiti della serata la pediatra Valentina Decimi, Gianluigi Bonanomi, esperto di comunicazione digitale, Dimitri Palma, sostituto commissario della polizia fi Stato e l’avvocato Valentina Starinieri, che illustrerà gli aspetti legali dell’uso del web. L’ingresso è gratuito, l’iscrizione obbligatoria.

«Si tratta di un importante momento per creare consapevolezza in chi ha ogni giorno il compito di affiancare i ragazzi in ambiti ancora troppo spesso sconosciuti e sottovalutati», spiega il presidente di Salvagente, Mirko Damasco.