Monza, perde il controllo e si schianta sulla 36: in macchina ha latte di vernice che imbrattano l’asfalto

E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza un automobilista 22enne che, attorno all’alba di giovedì 19 ottobre, lungo la Statale 36 Valassina, per cause in via di accertamento è finito violentemente contro la barriera laterale. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Nell’auto trasportava latte di vernice che a causa dell’impatto sono finite sull’asfalto, imbrattandolo. E’ stato quindi necessario l’intervento dei vigili del fuoco per ripulire la sede stradale.

La scena dell’incidente (foto Vigili del fuoco di Monza)

Monza: incidente sulla Statale 36, ferito il conducente 22enne

Il sinistro è avvenuto in direzione sud, a Monza, all’altezza del tunnel di viale Lombardia. Sul posto, per soccorrere il conducente e ripristinare le condizioni di sicurezza è stata inviata un’autopompa serbatoio dalla sede centrale di Monza dei vigili del fuoco. Presenti anche un’automedica e un’ambulanza inviate dal 118 e una pattuglia della Polizia stradale per i rilievi.