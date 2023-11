Monza: novantenne investita da un autocarro in via Cederna

Trasporto in ambulanza, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, per una novantenne monzese investita da un autocarro, nella mattinata di mercoledì 15 novembre. Il sinistro, sul quale suono in corso accertamenti da parte della Polizia locale del Comando di via Marsala, è accaduto attorno alle 10.40 in via Cederna, all’ intersezione con via Rota.

Monza, novantenne investita portata al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo

Al volante dell’autocarro c’era un uomo residente in provincia di Milano, classe 1956, uscito illeso, che si è immediatamente fermato chiamando i soccorsi. Oltre alla pattuglia della Polizia locale, sul posto, inviata dal 118, è giunta anche un’ambulanza. Il personale sanitario, dopo aver prestato i primi soccorsi sul luogo, ha portato la donna investita all’ospedale San Gerardo.