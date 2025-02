Monza: nel bilancio 500mila euro per i Boschetti reali

Il bilancio preventivo del 2025 del Comune di Monza, pronto per il confronto in consiglio comunale nelle prossime settimane, destina alla realizzazione di opere pubbliche nel triennio 2025-2027 oltre 65.800.000 euro di cui 35.183.000 nell’anno in corso. Tra gli interventi previsti nel 2025, oltre alle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strade e delle scuole che assorbiranno buona parte degli stanziamenti, spiccano la riqualificazione dei Boschetti reali per un valore di 500.000 euro, quella dell’area verde di via Collodi per 900.000 euro, la sistemazione del Giardino incantato e del parchetto tra le vie Rota e Grassi per una cifra analoga, la formazione del campo per la sepoltura dei defunti non cristiani per 800.000 euro, la riqualificazione dell’ex lavatoio per un milione, la costruzione del deposito degli archivi comunali in viale delle Industrie per un milione, l’installazione dell’ascensore all’Arengario per 700.000 euro, la ristrutturazione del deposito dei vigili destinato al fondo antico per 1.100.000 euro, la riqualificazione dello stabile di via Zuccoli per 700.000 euro e dell’immobile di via Tazzoli per 1.200.000, il restauro della biblioteca Beppe Colombo per 1.809.000 euro.