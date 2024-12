Monza, non un dito umano ai Boschetti ma un altro mistero: “Si tratta della coda di un maiale”

La scienza ha dato la sua risposta in tempi rapidissimi: fermi tutti, il reperto trovato nel prato dei Boschetti, a Monza, non è un dito umano come si era ipotizzato. Dalla Questura di Monza e Brianza gli esperti della Scientifica hanno analizzato l’oggetto addentato da un cane, nella mattinata di giovedì 5 dicembre, mentre era a spasso con il padrone, e hanno appurato che si tratta della coda di un maiale.

Mistero risolto, dunque, ma al contempo se ne apre un altro: cosa ci faceva la coda di un maiale ai Boschetti, a due passi dalla Villa Reale?