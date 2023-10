Monza, mobilitazione dei cittadini per le barriere antirumore: «Ora servono anche di più»

Stufi, sono stufi già da tempo. Ma quando le segnalazioni non bastano, non resta che scendere in piazza e far sentire la propria voce.

Monza, mobilitazione dei cittadini per le barriere antirumore: residenti di San Rocco in strada

Si sono dati appuntamento nei giorni scorsi in via Paisiello, nell’area dedicata al mercato: una ventina i residenti di San Rocco che hanno deciso di prendere posizione e di chiedere, a chi di dovere, almeno delle spiegazioni. Perché chi abita lungo la ferrovia fatica a sopportare ancora lo sferragliare dei convogli a ogni ora del giorno e della notte, i lavori che prendono il via senza alcun tipo di informativa preventiva e apparentemente senza mai trovare una fine. A raccogliere ancora una volta le loro istanze è stato l’ex consigliere comunale Salvatore Russo, ora nel direttivo della Lega, che si è fatto portavoce delle difficoltà dei residenti.

Monza, mobilitazione dei cittadini per le barriere antirumore: i danni dei nubifragi di luglio

«Intanto una domanda su tutte: che fine hanno fatto le barriere antirumore? Le aspettiamo da così tanti anni che ormai è difficile credere possano essere installate davvero. Eppure, dopo i nubifragi di luglio, le barriere sarebbero più che mai necessarie», incalza.

E questo perché le forti raffiche di vento che tanti danni hanno inflitto al verde cittadino, hanno travolto anche una decina di grossi alberi che, lungo la ferrovia, schermavano almeno parzialmente le case dai rumori dei treni e dei lavori perennemente in corso.

Monza, mobilitazione dei cittadini per le barriere antirumore: la situazione dei lavori

«La scorsa settimana Rfi ha detto che i lavori attualmente in corso sono propedeutici all’attivazione di nuove tecnologie presso la stazione, e va bene, e che la posa delle barriere sarà realizzata non appena saranno concluse le operazioni di bonifica, va bene anche questo, per quanto queste operazioni siano state annunciate già lo scorso settembre. Ma quando cambierà davvero qualcosa?» si chiede e chiede il rappresentante leghista. «Perché nemmeno l’amministrazione comunale ci aggiorna?».

Monza, mobilitazione dei cittadini per le barriere antirumore: interlucuzione sempre in corso

Da palazzo arriva la replica dell’assessore alla Mobilità Giada Turato che intanto, al momento, fa sapere di non aver mai interrotto l’interlocuzione con Rfi.