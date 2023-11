Monza: lezioni di Parco sulle orme di Matteo Barattieri

Il Comitato Parco di Monza e il Comitato La Villa reale è anche mia sulle orme di Matteo Barattieri, il monzese scomparso oltre un anno fa e grande divulgatore delle meraviglie naturalistiche di Monza e non solo. Parte da lui, idealmente, il progetto di lezioni sul Parco che lo storico comitato cittadino ha organizzato a partire da sabato 11 novembre per poi proseguire fino alla primavera.

Lezioni sul Parco di Monza come luogo di riflessione

Un ciclo di approfondimenti affiancato da visite guidate, di carattere naturalistico e tenute da Riccardo Rossi con l’obiettivo di “far conoscere la bellezza e la ricchezza” del tesoro verde della Brianza. “Non sarà una semplice lezione frontale” quella in programma nell’aula magna del liceo Valentini (via Boccaccio) dalle 15 alle 17, ma un luogo di riflessione sul significato ambientale del nostro Parco – scrivono i comitati – che, nato da un preciso disegno storico che risale a oltre 200 anni fa, è anche un enorme area verde in un vasto agglomerato urbano e svolge moltissime funzioni per l’uomo e la natura”. Occorre prenotare alla mail visiteparco@gmail.com.