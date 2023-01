Monza, l’ex sindaco Allevi passa a Fratelli d’Italia: «Torno a casa»

«È arrivato il momento: torno a casa». Mercoledì Dario Allevi ha annunciato con un pizzico di emozione il suo addio a Forza Italia e l’ingresso in Fratelli d’Italia. Il passaggio, deciso nei giorni scorsi, è maturato qualche settimana fa come ha spiegato in una conferenza stampa accanto al coordinatore cittadino Andrea Mangano, al capogruppo in consiglio comunale Andrea Arbizzoni e ad alcuni militanti tra cui la candidata alle regionali Eleonora Frigerio.

Monza, l’ex sindaco Allevi passa a Fratelli d’Italia: la decisione

«A differenza di chi è entrato in Fdi negli ultimi mesi – ha commentato l’ex sindaco di Monza – la mia storia giustifica questa decisione». Non è, insomma, uno dei tanti saltati sul carro del vincitore: «Ho trascorso 33 anni bellissimi in questa comunità – ha raccontato – dal 1979, quando mi sono iscritto al Msi, fino al 2012» quando si è sciolto il Pdl. Fdi, ha aggiunto, è l’approdo «naturale» per chi, come lui, ha visto nascere politicamente Giorgia Meloni e ha compreso subito che ha una «marcia in più».

«Da presidente del Consiglio – ha affermato – si sta comportando in modo eccellente, con un senso dello Stato di cui il Paese ha un gran bisogno in un momento come questo».

Monza, l’ex sindaco Allevi passa a Fratelli d’Italia: non prima per “non mischiare militanza e ruoli istituzionali”

Non è entrato prima in FdI, ha chiarito, per non mischiare con la militanza politica i ruoli istituzionali che ha ricoperto da presidente della Provincia e da sindaco.

«Lascio Forza Italia – ha precisato – senza sputare nel piatto in cui ho mangiato e socchiudendo la porta, senza sbatterla. Ringrazio il partito, il presidente Silvio Berlusconi a cui sarò eternamente grato, la coordinatrice regionale Licia Ronzulli e quello cittadino Giuliano Ghezzi, i consiglieri comunali e i militanti».

«Ora – ha proseguito Allevi – metterò a disposizione il mio know how e farò campagna pancia a terra per i sette candidati alle regionali. Ho ritrovato l’entusiasmo e la passione del ’79 che avevo perse dopo la sconfitta, inattesa, del 26 giugno».

Monza, l’ex sindaco Allevi passa a Fratelli d’Italia: eventuali incarichi valutati da responsabili nazionali

Eventuali incarichi, ha aggiunto, saranno valutati dai responsabili nazionali della formazione tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa e la coordinatrice regionale Daniela Santanchè che, dopo le elezioni, dovrebbero venire a Monza per annunciare altre novità: fino ad allora in consiglio comunale l’ex sindaco confluirà nella lista civica Noi con Allevi.

«Mi sento come la squadra di provincia che acquista il top player» ha scherzato Mangano. «Era un ritorno che auspicavo – ha notato Arbizzoni – Dario non ha usato il partito come un taxi, ma ha atteso i tempi giusti».

In consiglio comunale Forza Italia sarà rappresentata da Massimiliano Longo e Pierfranco Maffè: «Andiamo avanti con orgoglio e un gruppo molto affiatato» assicura il coordinatore cittadino.