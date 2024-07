Monza, Lega Giovani contro Ilaria Salis: striscione davanti a casa

Continuano le dimostrazioni della Lega contro Ilaria Salis. Dopo la mozione (presentata da Fdi) approvata in Regione che impegna Aler a riscuotere i crediti maturati nel periodo delle occupazioni abusive, nei giorni scorsi è entrata in scena la Lega Giovani di Monza e Brianza che ha portato uno striscione davanti alla casa di famiglia della monzese, incarcerata in Ungheria per oltre un anno per la presunta aggressione a due militanti di estrema destra e di recente eletta al Parlamento europeo con Allenza Verdi Sinistra.

“Salis abusiva, sei la vergogna di Monza”, la frase scritta in verde per comunicare il loro sdegno.

Monza, Lega Giovani contro Ilaria Salis: «È inaccettabile che inciti all’occupazione illegale»

«È inaccettabile che la neo-europarlamentare Ilaria Salis inciti all’occupazione illegale di case popolari a Milano e in ogni luogo. La Lega Giovani condanna fermamente queste azioni che ledono i diritti dei cittadini onesti e bisognosi ritardando le assegnazioni di anni. Per questo motivo una nostra delegazione brianzola ha partecipato anche al flash mob (promosso dalla Lega Giovani di Milano) sabato davanti la casa occupata dalla Salis a Milano. È intollerabile che figure istituzionali promuovano comportamenti illegali e peggio li rivendicano», ha detto Francesca Villa coordinatrice della Lega Giovani di Monza e Brianza.