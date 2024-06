In Regione passa a maggioranza la “mozione Salis”: “Paghi i suoi debiti con l’Aler”

Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato a maggioranza (45 voti a favore, 19 contrari e 1 astenuto) una mozione presentata da Fratelli d’Italia sul “recupero coattivo delle morosità per occupazione di alloggi di edilizia popolare”.

Passa a maggioranza in consiglio regionale: “Aler avvii le procedure legali”

Il riferimento è la presunta occupazione abusiva di case popolari da parte della neo eurodeputata monzese Ilaria Salis nei confronti della quale Aler vanterebbe un credito di 90mila euro. Salis ha parlato di una “richiesta senza prove”. La mozione impegna il presidente Attilio Fontana a sollecitare l’Azienda che gestisce le case popolari in regione “ad avviare immediatamente le procedure legali” per il recupero del presunto credito che dovrebbe essere riscosso anche attraverso “il ricorso al pignoramento dei conti correnti”.

L’eurodeputata qualche giorno fa aveva dichiarato: “chi entra in una casa disabitata prende senza togliere a nessuno, se non al degrado, al racket e ai palazzinari”.

Passa la “mozione Salis” in Regione, soddisfatto il capogruppo della Lega Corbetta

“Bene il voto favorevole alla mozione per chiedere il pignoramento dello stipendio dell’europarlamentare Ilaria Salis per coprire il debito nei confronti di Aler Milano, stimato in 90mila euro, a seguito di una occupazione abusiva” ha dichiarato il capogruppo brianzolo della Lega in consiglio regionale, Alessandro Corbetta. “Le gravissime affermazioni rilasciate recentemente a favore delle occupazioni – ha aggiunto – rischiano di creare un pericoloso precedente, di minare il principio di tutela della legalità e di tutela del diritto alla casa”.