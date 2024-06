Monza, le “stelline” del tennis Giambelli e Medina dominano all’Europa Avvenire

Anche Monza ha le sue stelle del tennis. A brillare alla 57° edizione del Torneo Tennis Europe Avvenire -in corso fino a sabato a Milano sui campi del Club Ambrosiano– sono state Carla Giambelli e Vittoria Medina giovanissime “racchette” del Villa Reale Tennis Monza di via Boccaccio. Le due agguerrite sedicenni hanno vinto la classifica del doppio mentre Carla, da sola, ha dominato il tabellone Under 16 che ha visto impegnate le più forti tenniste del vecchio continente.

Soddisfatto Duvier Medina, tecnico nazionale e coach, insieme al suo staff, delle due promettenti atlete, una delle quali, come si evince dal cognome, è sua figlia.

“Sono state giornate molto emozionanti-esordisce-le ragazze hanno giocato con determinazione e con grande carattere”. Medina, che al termine della sua carriera agonistica si è dedicato all’insegnamento del tennis, con particolare interesse nei confronti delle giovani leve, elogia la capacità delle due atlete di “reggere alle pressioni e alle aspettative”.

Villa Reale Tennis Monza, Carla Giambelli di Concorezzo prima nel tabellone Under 16 del torneo milanese

Carla, nel suo cammino nel torneo singolare ha eliminato le favorite. Dapprima la testa di serie numero 1, la polacca Oliwia Sybicka, poi la rumena Andrea Olariu (numero 4 del tabellone) e in finale ha avuto la meglio sulla forte bosniaca Tea Kovavcevic.

Chiara Giambelli

“Carla sta facendo un ottimo percorso agonistico-riprende Medina– e presto sarà chiamata in nazionale Under 16. Ci auguriamo che la sua carriera prosegua nel migliore dei modi. Noi crediamo molto in lei e stiamo facendo di tutto per farla crescere”. Medina ricorda l’importanza di creare attorno agli atleti “un ambiente sereno e senza pressioni”. “Non sempre è facile-ammette-ma noi facciamo del nostro meglio per mettere a loro agio i giovani talenti che affrontano tanti sacrifici insieme alle loro famiglie”.

Villa Reale Tennis Monza, Carla Giambelli vincitrice del primo torneo a 11 anni

Carla, che a soli undici anni aveva già vinto un torneo a Miami e un altro alla “Rafa Nadal Academy” di Manacor, sull’isola spagnola di Maiorca, ha ereditato la passione ( e il Dna) per il tennis dal suo papà (proprio come Vittoria). Originaria di Concorezzo, malgrado gli impegni sportivi (si allena tutti i giorni mattino e pomeriggio sui campi da tennis del Villa Reale Tennis Monza), non ha rinunciato allo studio e segue le lezioni da remoto. La attende un’estate intensa, fatta di allenamenti e di tornei. “Anche noi cerchiamo di dare il nostro contributo al movimento tennistico italiano-conclude Medina– e siamo molto contenti dei progressi dei nostri atleti”.