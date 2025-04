Monza: lavori in piazza Cambiaghi, il mercato trasloca ancora in via Pelletier

Il mercato di Monza in piazza Cambiaghi si prepara a una nuova trasferta in via Pellettier: fino al 17 maggio i banchi degli alimentaristi del giovedì e quelli del sabato saranno montati nelle aree antistitanti gli istituti Mosè Bianchi e Frisi per consentire la manutenzione straordinaria della piazza in cui lo scorso dicembre è terminata la riqualificazione della pavimentazione. Da lunedì 29 aprile piazza Cambiaghi sarà inaccessibile nella porzione racchiusa tra via Colombo e le prese d’aria del parcheggio interrato: la circolazione sarà vietata anche nel tratto di via Colombo compreso tra le vie Cernuschi e Spalto Piodo.

Gli operai dovranno, tra l’altro, installare un nuovo impianto di illuminazione della piazzetta in cui saranno posizionate le panchine e potenziare gli impianti al servizio del mercato.