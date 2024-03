Monza, l’arengario accessibile: tavolo lampo in Comune, nuovo incontro il 22 marzo

«È stato un incontro preliminare: ora faremo le nostre valutazioni»: troppo presto per sbilanciarsi su un argomento così importante e che avrà un impatto tanto forte su uno degli edifici simbolo della città.

Monza, l’arengario accessibile: l’ascensore in stile Broletto

Si torna a parlare dell’arengario e del progetto che lo vuole rendere di nuovo accessibile: l’ascensore in stile Broletto di Como, così come è stato presentato nel documento di indirizzo alla progettazione che la giunta Pilotto ha approvato alla fine di dicembre.

L’ordine degli architetti di Monza e Brianza si prende del tempo per ragionare: del resto quella dello scorso venerdì 8 marzo è stata una prima riunione. A richiedere al Comune di Monza la costituzione di un tavolo di lavoro partecipato era stato proprio l’ordine che, un paio di settimane fa, aveva espresso la sua contrarietà a un progetto eventualmente calato dall’alto – possibilità che il Dip aveva paventato.

Spiega la consigliera Marina Ronconi, che ha partecipato all’incontro con l’assessore alle Opere pubbliche Marco Lamperti assieme a una piccola delegazione di colleghi, che ora «è stato creato un gruppo di lavoro» trasversale alle diverse commissioni dell’ordine, pronto a «riflettere sulla questione in maniera seria e approfondita».

Monza, l’arengario accessibile: i tempi più che stretti

«In questo primo incontro – riferisce Lamperti – abbiamo trasmesso agli architetti dell’ordine, con cui siamo felici di confrontarci e di collaborare, tutta la documentazione necessaria. Ogni suggerimento sarà riferito al dirigente di settore» in occasione del prossimo incontro, fissato il 22 marzo – quindi esattamente a due settimane di distanza dal primo. Per gli architetti i tempi sono più che stretti: hanno ancora una manciata di giorni per mettere a punto proposte e migliorie – che, ovviamente, dovranno sottostare a tutti i vincoli che insistono sull’edificio.

Corre anche il Comune: spiega Lamperti che il dirigente del servizio progettazioni del settore lavori pubblici assegnerà l’incarico al progettista (che dovrà essere individuato) «tra i mesi di aprile e maggio»,

Monza, l’arengario accessibile: attività espositive bloccate

Insomma: l’assessore conta di correre su un nodo che dalla fine della giunta Allevi ha bloccato le attività espositive all’interno del palazzo civico di piazza Roma, al punto che il contratto con il privato per le mostre è stato trasferito al Serrone della Villa reale e l’arengario è rimasto chiuso da allora: per l’inaccessibilità, il Comune si è preso anche una multa dopo la denuncia della Ledha, Lega per i diritti delle persone con disabilità. Già nel corso della giunta Scanagatti l’amministrazione comunale aveva tentato, senza successo, di trovare soluzioni che potesse approvare la Soprintendenza.

Ora la giunta Pilotto ci riprova: il progetto dovrà comunque passare dal vaglio dei soprintendenti. L’assessore aveva annunciato e poi portato in approvazione in giunta una proposta con tempi stretti di esecuzione, alla quale aveva chiesto lumi l’ordine degli architetti, chiedendo un confronto che ora c’è stato, per quanto in tempi ridottissimi.