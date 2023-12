Monza: l’alta formazione di Ammi per lo sviluppo del FuoriGP

Gli studenti della Fondazione Ammi di Monza danno una mano al Comune per progettare la prossima edizione del Gran premio e, soprattutto, di FuoriGp, le manifestazioni che a settembre accompagnano la città in occasione della gara di Formula 1.

È successo nella prima settimana di dicembre, quando 60 studenti iscritti ai percorsi di Sport manager e Digital marketing hanno fatto tappa in municipio e in autodromo e hanno eseguito un sopralluogo nel centro della città. La Fondazione Ammi gestisce corsi di formazione Its e Itfs, cioè l’alta formazione (alternativa all’università) strettamente correlata al mondo del lavoro.

Il progetto si chiama “Da Gp di Monza a Gp X Monza” e ha esordito negli spazi della fondazione quest’anno con percorsi professionalizzanti post-diploma, biennali, a stretto contatto con le aziende. “Siamo felici di aver dato ai nostri studenti queste grandissime opportunità di crescita e ringraziamo il Comune e i responsabili dell’autodromo per la grande disponibilità – sottolinea il presidente di Ammi Luca Massone -. La nostra accademia vuole confrontarsi e fare rete con le eccellenze del territorio, per offrire agli studenti esperienze uniche. E con questo percorso, in cambio, i ragazzi offriranno le loro idee progettuali per migliorare la kermesse del FuoriGp e l’ indotto che produce per il tessuto monzese e lombardo”.

Il primo incontro lunedì 4 dicembre in municipio con gli assessori Viviana Guidetti (sport), Carlo Abbà (marketing territoriale) e Arianna Bettin (cultura): obiettivo, scoprire la macchina del FuoriGp tra budget, modalità e obiettivi. Evidenziando i tanti vincoli, le criticità, ma anche numeri in aumento e la volontà “di far crescere ulteriormente la manifestazione, arrivando a una vera internazionalizzazione, attirando anche nuovi investitori. In modo da coinvolgere sempre più i tanti italiani e stranieri che arrivano a Monza per il Gran Premio. Collaborando anche con Milano e cercando di potenziare la nostra capacità ricettiva, i servizi e gli eventi”.

Seconda tappa quella in centro, con interviste a cittadini di Monza, cittadini residenti fuori città, commercianti, baristi e ristoratori, albergatori e titolari di aziende “per capire quanto il FuoriGp sia conosciuto e soddisfacente, e quando impatta sulla quotidianità degli abitanti nei giorni chiave del Gran Premio”. Ultimo capitolo, quello di martedì 5 in autodromo, con la vista all’autodromo tra sala stampa, sala briefing, tribuna vip, podio, direzione gara. Insomma, il dietro le quinte del Gran premio.

Lì gli studenti hanno iniziato a elaborare i dati della loro indagine che proseguirà dopo la pausa di Natale fino ad arrivare a elaborare un “Decalogo di idee progettuali” da portare al tavolo delle istituzioni all’inizio della primavera, “per riuscire magari a far mettere una marcia in più a tutto ciò che è il contorno del Gran Premio. Con i relativi, potenziali, benefici per il tessuto sociale ed economico cittadino”.