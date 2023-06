Monza: la Villa reale riapre anche in settimana, con visite guidate

Novità per turisti e monzesi alla Villa reale, che torna ad aprire anche in settimana. Da mercoledì 7 la Villa sarà aperta dal mercoledì alla domenica. Dalle 14.30 alle 19.30 in programma visite accompagnate da una guida turistica che racconterà la storia del luogo, dei suoi protagonisti, dell’arte e dell’architettura con aneddoti e curiosità.

Monza: la Villa reale riapre anche in settimana, gli orari

Le aperture durante la settimana sono in programma fino al 10 settembre. Dalle 14.30 alle 19.30 il mercoledì, giovedì, venerdì (ultimo ingresso 18,30); dalle 10.30 alle 18.30 il sabato, la domenica e i festivi.