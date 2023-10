Monza: la prima escape room attraverso la città, ispirata dalle rane

Si chiama Sato Code come Satoshi Nakamoto che ha creato il Bitcoin e nessuno sa chi sia. L’amore per gli indovinelli, gli enigmi e i misteri lega il team che porta a Monza la prima escape room attraverso la città: è in programma da sabato 21 ottobre e si muove sotto il titolo “Froglover”. È un hacker il cui nickname è solo apparentemente innocuo. Il nickname fa riferimento alla criptovaluta FrogCoin, il cui nome deriva dalla fontana delle rane in Piazza Roma, di fianco all’Arengario di Monza. Tutti i suoi computer sono stati sequestrati nel suo appartamento di Monza. I FrogCoins di cui si era impossessato non sono però stati trovati da nessuna parte

Monza: la prima escape room attraverso la città, il nuovo gioco di Sato Code

È il ventesimo gioco della giovane startup, e in città porta il sequel dell’avventura lanciata a Milano a maggio. Sato Code è presente in venti città italiane e svizzere e in ognuna ospita un Sato Code Game unico.

Tutto può far parte del gioco: gli indizi si nascondono ad ogni angolo della strada e vengono scoperti solo da occhi attenti. Nel gioco, ognuno riceve informazioni diverse e complementari. Dieci stazioni in tutto, un’ora di tempo in media ma senza countdown finale perché non è solo una corsa contro il tempo. È un modo per mettere alla prova la propria astuzia e anche per scoprire il centro storico.

Monza: la prima escape room attraverso la città, tutto può essere un indizio

“Oggetti e codici si potrebbero celare tra gli avvolgenti profumi delle piante de “La Fioraia”, tra una bubble e l’altra di “MisterTea” ma anche nella copertina di un libro nella vetrina di “Libri e Libri” o nei colori del “Wibe Monza” – spiega una nota – Ma il gioco va oltre la realtà, passando dal reale al virtuale. I giocatori sono infatti guidati nel gioco dall’applicazione Sato Code, che fornisce ad ogni partecipante elementi diversi”.

«La creazione del Sato Code Game di Monza è stata un gioco di squadra» dice Pietro Moroni, Lead Game Designer del Sato Code Game di Monza.

Monza: la prima escape room attraverso la città, come si gioca a Froglover

Il team ha perlustrato Monza in lungo e in largo per trovare ispirazione per il nuovo game, partner locali con cui collaborare. “Froglover” si gioca in squadra, da 2 a 4 giocatori l’una; un gruppo più numeroso creerà più squadre che si sfideranno nel percorso. Per giocare non c’è bisogno di prenotazione, è possibile infatti iniziare in qualsiasi momento, semplicemente facendo i biglietti sul sito sato-code.com e scaricando l’app Sato Code (da Apple Store o Google Play) sullo smartphone di ogni partecipante. Arrivati al punto di partenza indicato nell’app in Piazza Carrobiolo, si potrà creare la squadra e iniziare l’avventura. Il gioco ha un livello di difficoltà accessibile anche a chi non abbia mai giocato un’escape room tradizionale. Il costo è di 6 euro a persona e sarà disponibile per un anno, 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno.