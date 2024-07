Monza: la panchina errante ai giardini di via Maroncelli, divelta e spostata

È successo ancora: stessa folle impresa, quartiere di Monza differente. Qualche sera fa nel giardino comunale di via Maroncelli è stata divelta una panchina e spostata altrove. La seduta, di quelle con le assi di legno, era ancorata a terra con bulloni. Gli autori della bravata hanno letteralmente sradicato la panchina sollevando anche le zolle di terra rimaste attaccate ai perni metallici.

La panchina è stata poi spostata accanto a un tavolo da pic nic, a pochi metri di distanza.

Monza: la panchina errante ai giardini di via Maroncelli, segnalazione dei residenti

Un gesto assurdo che non è sfuggito agli abituali frequentatori dell’area verde, nel quartiere Regina Pacis. Il giardino di via Maroncelli è spesso al centro di segnalazioni da parte dei residenti, che lamentano continui schiamazzi anche di notte.

«Non c’è da stupirsi che abbiano solo spostato una panchina visto come si comportano in quel giardino, compresa la notte», ha commentato un residente.

Monza: la panchina errante ai giardini di via Maroncelli, un anno fa il tavolo da pic-nic

Un episodio simile era successo esattamente un anno fa. La sera dell’8 luglio 2023, intorno alle 21, un tavolo da pic nic, di quelli con le panche annesse, è stato prelevato dal parchetto di via Monte Bisbino, quartiere Triante, e lasciato in mezzo alla strada. Un’iniziativa ancora più pericolosa dal momento che allora furono parecchi gli automobilisti che dovettero evitare l’impatto con il tavolo di legno piazzato nel mezzo della carreggiata.

Roberto Civati, referente del gruppo Controllo di vicinato si accorse della rumorosa presenza di un gruppo di ragazzi che intorno alle 2.30 di notte erano intenti a trasportare a mano il grosso tavolo di legno. Lo stesso tavolo che la mattina del 9 luglio dello scorso anno fu trovato poi in via Stradella.