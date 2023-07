Monza, via Maroncelli: «Giardinetti aperti anche di notte, musica e sporcizia»

I giardinetti restano aperti anche di notte e l’occasione è buona per organizzare feste con musica e alcol. Ne sanno qualcosa gli abitanti di via Maroncelli a Monza (zona Regina Pacis) che negli ultimi fine settimana hanno segnalato la situazione alle forze dell’ordine.

Monza: punto di ritrovo anche nei giorni feriali

“Poco tempo fa – spiega una residente – una mia vicina di casa che si trovava lì alle 22 è stata giustamente fatta uscire dalla persona incaricata a chiudere il parchetto, come da regolamento comunale. Ora, invece, è diventato il punto di ritrovo di festaioli che, spesso, anche nei giorni feriali si trattengono fino alle ore piccole. Si sente musica ad alto volume. All’inizio può essere anche un sottofondo carino ma dopo tre, quattro canzoni la pazienza finisce. Per non parlare della sporcizia abbandonata. Se ci sono dei regolamenti devono essere rispettati. Il giardino alla sera deve essere chiuso“.