Giornata degli alberi: 400 nuove piante a Monza, saranno 1.100 in totale

Oltre 400 nuove piante a Monza in occasione della Giornata nazionale degli alberi. Lo ha annunciato il sindaco, Paolo Pilotto, all’apertura dei lavori di Monza fast future, il festival della sostenibilità alla Villa reale il 21 e 22 novembre.

Giornata degli alberi: i primi interventi e chi ha donato le piante

I primi due interventi hanno coinvolto l’area di via Debussy dove sono già state messe a dimora 155 piante il 15 novembre e altre 100 il 18 novembre. In entrambi i casi si tratta di donazioni dell’associazione Selva urbana.

Sempre il 18 novembre si è proceduto ad altre 50 piantumazioni nell’area verde di via Monte Barro e Monte Generoso con gli Scout Monza 4, mentre il 21 novembre un esemplare di ligustro è stato piantato nel giardino della scuola Ardigò, donato da Bella Jajo.

Giornata degli alberi: il 24 e il 25 novembre le piantumazioni continuano

Il 24 novembre altre 100 piantumazioni avverranno nell’area di via Fiume, donate da Soroptimist, mentre il 25 novembre nel parco di via Borsa Maroncelli e di via Ghilini saranno messi a dimora 3 carpini e 3 arbusti di biancospino.

Giornata degli alberi: altre 700 previste nella stagione invernale

Altre 700 piantumazioni sono previste nella stagione invernale, per arrivare a circa 1100 nuove piante a Monza. Un progetto avviato per rimediare agli ingenti danni provocati in città dai nubifragi di luglio, che hanno sradicato solo nel territorio urbano oltre duemila alberi.