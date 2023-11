Giornata nazionale degli Alberi: capitan Pessina e il Monza piantumano il Monzello

Macchie naturalistiche con alberi e arbusti autoctoni al centro sportivo Monzello per la riqualificazione naturalistica dell’area. Il progetto è spiegato dall’Ac Monza in occasione della giornata nazionale degli alberi: al centro d’allenamento dedicato alla memoria di papà Berlusconi, è iniziata la piantumazione nei terreni dove era presente vegetazione in abbandono e danneggiata dai recenti nubifragi.

A piantare il primo albero sono stati mister Palladino, il capitano Matteo Pessina, il portiere Michele Di Gregorio e una delegazione delle formazioni del Settore Giovanile.

Giornata nazionale degli Alberi: il progetto di riqualificazione del centro di allenamento

L’intento è anche di accogliere ragazzi e ragazze del settore giovanile per momenti di laboratorio e crescita. Come da progetto di riqualificazione redatto da un agronomo, negli ultimi mesi la società ha proceduto con l’abbattimento di alberi morti o più vecchi, a cui seguiranno la piantumazione di nuovi alberi e arbusti e la realizzazione di prati e spazi verdi.

Giornata nazionale degli Alberi: un tiglio e un platano in regalo al centro Mammarita

In continuità con l’iniziativa, anche al centro Mammarita di Monza i bambini delle scuole pianteranno nel loro parco storico un tiglio e un platano che hanno ricevuto in dono da AC Monza per la giornata nazionale degli alberi.