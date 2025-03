Monza: la fabbrica abbandonata si trasforma in abitazioni (con giardino pubblico)

Due palazzine di cinque piani sorgeranno su un’area industriale dismessa tra le vie Volterra e Monte Albenza a Monza, nel quartiere San Fruttuoso: la giunta ha acceso semaforo verde al piano attuativo presentato nel 2023.

I nuovi edifici occuperanno 5.097,50 metri quadri dei 7.282 su cui si estendono i capannoni che saranno demoliti mentre la parte restante del comparto sarà riconvertita in un giardino pubblico che sarà curato dall’operatore che effettuerà l’intervento.

Monza: la fabbrica abbandonata si trasforma in abitazioni, il parchetto e l’urbanizzazione primaria

Nel parchetto, che avrà un ingresso su via Volterra e uno su via Monte Albenza che la sera verranno chiusi, saranno piantumati sia alberi ad alto fusto che siepi, sarà attrezzato uno spazio giochi per i bambini, saranno collocate alcune panchine e sarà installata una casetta dell’acqua.

Le opere di urbanizzazione primaria che il privato dovrà garantire comprendono la riqualificazione di via Volterra, la creazione di alcuni parcheggi, la posa di due postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici e la realizzazione di un marciapiede drenante: quest’ultima rientra tra gli accorgimenti chiesti dall’amministrazione per favorire la dispersione delle acque meteoriche in una zona inserita tra quelle potenzialmente interessate dalla presenza di occhi pollini.

Monza: la fabbrica abbandonata si trasforma in abitazioni, una quota anche a prezzi calmierati

Gli appartamenti non saranno venduti unicamente a valori di mercato: una quindicina tra bilocali e trilocali sarà, infatti, proposta a prezzi calmierati: «L’intero progetto – spiega l’assessore all’Urbanistica Marco Lamperti – mira a dare nuova vita a un’area occupata da vecchi immobili industriali restituendo spazio al verde e alla vita della comunità, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, alla riduzione del consumo di suolo e, grazie alla quota destinata all’edilizia convenzionata, a chi è alla ricerca di un’abitazione» a prezzi abbordabili.