“Monza is my destiny”, sigla di Dragon Ball rivisitata per l’inno delle giovanili biancorosse

Arriva direttamente da uno dei cartoni animati più conosciuti e amati di sempre il nuovo inno delle giovanili del Monza. Giorgio Vanni e Max Longhi hanno realizzato per i piccoli biancorossi, Monza is my destiny, una rivisitazione della celebre sigla di Dragon Ball scritta in compagnia di Alessandra Valeri Manera. Il coinvolgimento di Longhi, produttore ed esecutore del brano, ha anche un retrogusto di passione, per lui che è brianzolo e tifoso del Monza: «Quando mi si è presentata la possibilità di mettere la mia musica a disposizione delle nuove leve della squadra per la quale faccio il tifo ho sentito immediatamente un fermento crescere dentro di me».

L’inno delle giovanili del Calcio Monza su Spotify (e c’è pure il videoclip)

«Quando Max mi ha proposto il progetto, l’ho subito accolto con grande felicità, perché ne ho capito immediatamente l’importanza», aggiunge invece il cantante Vanni. «Poter creare qualcosa destinato ai ragazzi che invitasse i giovani a credere nelle proprie passioni, nel lavoro di squadra e soprattutto in sé stessi è sempre stato fondamentale per me e per noi. Anche io da piccolo giocavo a calcio e so quanto lo sport possa essere decisivo nella crescita di una persona. So quanto le amicizie strette fuori e dentro al campo siano importanti e quanto lo sport possa insegnare il rispetto verso gli altri». Parte del processo anche Adriano Galliani: «La notorietà della canzone ci permette di comunicare in maniera immediata a tutti i giovani d’Italia. Il testo è significativo e speriamo possa trasmettere quei valori fondamentali che sono alla base del settore giovanile». Il brano sarà disponibile da mercoledì 29 marzo su Spotify e su tutte le piattaforme streaming sul profilo ufficiale dell’artista, mentre il videoclip, realizzato con la partecipazione di calciatori e calciatrici del settore giovanile biancorosso, sarà messo in onda dalle 12 sempre di mercoledì.