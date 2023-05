Monza in fiore, il centro si trasforma in un grande giardino con tanti eventi

Sabato 20 maggio il centro di Monza sarà trasformato in un grande giardino. Torna dopo due anni la manifestazione “Monza in fiore”, ideata da Monza Reale e da Marta Ferrari Event Strategist con il patrocinio di Confcommercio Monza, che dalle 10 alle 19 animerà il cuore della città con eventi a tema floreale.

“L’idea di questa iniziativa – spiega Raffaella Martinetti, fondatrice del blog Monza Reale – mi era venuta durante il lock down e nel mese di giugno del 2021 i fiori sono stati la metafora della rinascita dopo il lungo periodo della pandemia. L’anno scorso non siamo riusciti a proporre la manifestazione, ma per quest’anno abbiamo previsto un programma ancora più ampio e più vario, coinvolgendo anche tante attività commerciali”.

Monza in fiore, un polo esperienziale all’Arengario

L’Arengario diventerà un “polo esperienziale” dove troveranno spazio diversi workshop e le associazioni che partecipano a “Monza in fiore” come Aitc (Associazione italiana tumori cerebrali), Aut Accademy, Qualia associazione culturale, Iride Cooperativa Sociale, Comitato Maria Letizia Verga e Croce Rossa Italiana.

“Vorremmo che il leit motif di questa manifestazione fosse bellezza, condivisione e solidarietà”, precisa Alessandro Fede Pellone, segretario di Confcommercio.

Monza in fiore, le iniziative di beneficenza e la mappa degli eventi

Grazie alla generosità di un privato, che ha messo a disposizione alcune graziose piantine di aloe, sarà possibile effettuare una donazione a favore della Cri e del Comitato Verga. In via Carlo Alberto a partire dalle 9.30 i flower designer della Scuola Agraria del Parco decoreranno venticinque vespe del Vespa Club Monza. Piazza san Pietro Martire sarà invasa dai fioristi mentre in piazza Carrobiolo accanto al mercatino floreale vi sarà un’esposizione degli Agrumi storici della Villa Reale. Anche sette vie limitrofe (Mapelli, Zucchi, Cortelonga, Mantegazza, Segantini, Vittorio Emanuele e Italia) saranno un tripudio di fiori grazie al contributo degli esercizi commerciali. Alle 11 e alle 15.30 la flower designer Nadia Gatti realizzerà due diversi workshop sul tema “Sushi flowers”. Per i bambini vi saranno truccabimbi pronti a realizzare simpatici make up colorati. In calendario vi sono infiorate, aperitivi floreali, un set fotografico per realizzare selfie e foto di gruppo e altro ancora.

Monza in fiore, “messaggi di bellezza per i monzesi e tutti i visitatori”

“Vogliamo lanciare un messaggio di bellezza che faccia bene alla nostra città e che si trasformi in un ricordo piacevole per i monzesi e per tutti i visitatori che, speriamo, siano invogliati a tornare”, hanno affermato gli assessori alla cultura Arianna Bettin e al commercio Carlo Abbà.