Monza, in contromano sulla tangenziale nord si accorge dell’errore e fa inversione

Una Fiat Panda in contromano sulla tangenziale nord, di notte, all’altezza di Monza filmata con il telefonino dal passeggero di un’altra vettura di passaggio sulla carreggiata opposta, quella corretta. Scene di panico quelle riportate in un breve video, 27 secondi in tutto, pubblicato sul portale di cronaca Welcome to Favelas.

In contromano a Monza, fa una pericolosissima inversione

Si vede l’utilitaria percorrere la careggiata contromano con le quattro frecce inserite. Il conducente pare essersi accorto del pericolosissimo errore e compie un’altra manovra non meno azzardata, una “inversione a u” nonostante l’arrivo di altri mezzi. Mentre si sentono numerosi clacson suonare, scatta l’allerta agli automobilisti sulla carreggiata opposta a colpi di flash con l’invito a rallentare.