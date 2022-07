Il “giallo” della Fiesta in contromano di notte sulla Statale 36 Valassina, multato un automobilista

Ritiro della patente ai fini della sospensione e una sanzione amministrativa di oltre 1.300 euro per un automobilista che nella notte del 3 luglio avrebbe percorso un tratto della superstrada Statale 36 Valassina in contromano. Ne dà notizia la Polizia stradale di Monza e Brianza che dopo accurate indagini ha individuato il conducente (che avrebbe tuttavia negato la circostanza di essere transitato in senso di marcia inverso). Ad averlo incrociato, in zona di Annone Brianza, nel lecchese, sarebbe stato un altro automobilista che percorreva la Superstrada in direzione di Lecco: a un certo punto nella corsia di sorpasso della propria carreggiata ha notato un’automobile che, nel buio, illuminava la strada in senso inverso.

In contromano sulla Valassina, la chiamata al 112 e l’intervento della Polizia stradale

Ha subito allertato il numero unico di emergenza 112 e dalla sala operativa è stata inviata una pattuglia della Polizia Stradale di Monza, competente sulla SS36 sino alle porte di Lecco, che in modalità safety-car ha rallentato il traffico e percorso la superstrada con i dispositivi di segnalazione acustica e visiva accesi. Una manovra che ha scongiurato incidenti. Tuttavia, la vettura che avrebbe proceduto contromano non è stata indentificata. Nei giorni successivi la squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Monza ha proseguito le indagini e sono state reperite numerose segnalazioni sul transito di una Ford Fiesta di colore grigio in contromano già dalla Galleria Monte Barro tra le 4.40 e le 4.50 di notte.

In contromano in Valassina, i filmati e lo specchietto rotto ma il conducente nega

Una sola, dalla verifica delle targhe dei veicoli transitati in quel lasso di tempo, la Ford Fiesta che ha percorso la superstrada. Alcune segnalazioni hanno inoltre specificato che la vettura era sprovvista dello specchietto lato guida. Quando la Stradale è risalita al mezzo “sospetto”, lo specchietto era al suo posto ma fissato con del nastro trasparente, forse riparato da poco. Il proprietario del mezzo, alle strette, ha ammesso di essere transitato sulla Statale all’orario compatibile con le segnalazioni e di essere stato nella zona del lecchese. Tuttavia, non avrebbe confermato di aver percorso in contromano la strada, ciò nonostante le immagini esaminate dicessero il contrario. E’ stato quindi sanzionato con il ritiro della patente ai fini della sospensione.