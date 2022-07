Giussano: cordolo spartitraffico alla rotatoria contro le manovre pericolose

Lavori in arrivo per la rotatoria fra le vie Viganò e Brianza a Giussano, in prossimità dell’ingresso al distributore di carburante. È stata approvato un intervento che prevede una cordolatura fra le corsie per evitare manovre pericolose. La novità più importante.

Giussano, cordolo spartitraffico per evitare ingressi contromano e inversioni

Non sono rari i casi infatti (“Come rilevato in fase di sopralluogo”, sottolinea il Comune in una nota) in cui i veicoli provenienti da via Prealpi imboccano viale Monza o in senso vietato oppure “compiendo pericolose inversioni creando situazioni di pericolo col rischio di incidenti”.

Da qui la scelta del Comune di installare un cordolo spartitraffico che, per 20 metri, prolungherà l’isola già esistente su viale Monza e andrà a canalizzare in modo regolare i veicoli in entrata alla stazione di servizio.

Giussano, rotatoria vie Viganò e Brianza: altri interventi

Già prevista alla fine del tratto di pista ciclabile di viale Monza, in direzione della rotatoria con via Viganò, anche la modifica alla pavimentazione in autobloccanti con la posa di un tappetino in conglomerato bituminoso. Sarà installato un dissuasore per evidenziare ai ciclisti che il tratto di pista termina 20 metri prima rispetto all’attuale spazio indicato. Ulteriori interventi riguarderanno la segnaletica orizzontale, per rendere meglio identificabili le aree di sosta, quelle in cui è vietata e le linee di arresto.