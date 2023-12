Monza: il piazzale di Cristo Re intitolato a don Giovanni Verpelli

Sarà dedicato a don Giovanni Verpelli, fondatore e primo parroco della parrocchia, il piazzale davanti alla chiesa di Cristo Re a Monza. La Giunta ha deliberato l’intitolazione – con la posa di una targa in pietra – nei primi mesi del 2024.

La notizia è stata comunicata da Giovanni Vergani, cittadino attivo, alla Consulta Libertà, l’organismo che aveva sostenuto una proposta presentata dallo stesso Vergani nel 2018 inviando lo scorso 12 giugno una lettera ufficiale al sindaco, agli assessori Lamperti, Turato e Fumagalli e ai dirigenti dei Settori Governo del Territorio e Mobilità.

Monza: Cristo Re e il legame con don Giovanni Verpelli

L’iniziativa di Vergani, che ha potuto conoscere e apprezzare don Verpelli, ha radici più profonde. Pochi anni dopo la morte del parroco – avvenuta nel 2012 a 94 anni – ha fatto in modo che il suo ricordo rimanesse impresso in quel quartiere che a don Verpelli deve la sua nascita e la costruzione di servizi che servivano a una comunità giovane e in espansione. Nel volume “Storia del Quartiere Libertà attraverso le sue vie” ha lanciato l’idea di istituire un piazzale don Giovanni Verpelli.

Nel 2014 i parrocchiani avevano fatto posizionare in una parete interna della chiesa una lapide intitolata al primo parroco. E ora che il desiderio è diventato (quasi) realtà, il commento più diffuso è stato: “Un bel regalo di Natale per Cristo Re”. Tante sono le persone cresciute seguendo gli insegnamenti di un sacerdote sempre attento ai più bisognosi, ai poveri, agli ammalati, ai giovani ai quali aveva trasmesso il bello di lavorare con gli altri e per gli altri, a servizio del prossimo. Una figura non solo religiosa, ma anche sociale e civile che con grande semplicità e pragmatismo ha messo al primo posto il quartiere e le singole persone.