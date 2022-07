La novità Telepass arriva anche a Monza: all’autosilo Capitol di via Pennati c’è la possibilità di entrare e uscire senza biglietto, né fila alla cassa e contanti. Approdato da qualche settimana anche a Sesto San Giovanni, il sistema funziona attraverso il dispositivo Telepass proprio come in autostrada. Anche in questo caso con corsie dedicate.