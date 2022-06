Parcheggi, a Sesto Marelli novità Telepass

Novità per i pendolari brianzoli che gravitano su Sesto San Giovanni: il parcheggio di Interscambio Marelli, vicino alla stazione della metropolitana M1, e il parcheggio Piazza Resistenza, in centro, si possono pagare col Telepass. Entrando e uscendo quindi attraverso corsie preferenziali.

Parcheggi, a Sesto novità Telepass: anche tariffe agevolate giornaliere

Le due strutture sono gestite da Apcoa Parking Italia spa. Previste soluzioni per i residenti, diversi tipi di abbonamento per i lavoratori e tariffe agevolate giornaliere (1.20€/ora – 6€ 24h) per facilitare l’interscambio con la metropolitana.