Monza: il glicine resiliente dell’ex Borsa, (forse) all’ultima fioritura

Negli anni della resilienza, a Monza c’è il glicine resiliente: quello che era stato cancellato nel 2016 e invece è ancora lì. Non è più monumentale come un tempo, ma si è rifatto strada sulla parete dell’edificio chiuso.

Monza: il glicine resiliente dell’ex Borsa, era cresciuto sulle impalcature verso via Boccaccio

«Segnalo che c’è un glicine monumentale che è cresciuto negli anni sulle impalcature che si vedono da via Boccaccio all’altezza dell’immissione in viale Regina Margherita – aveva scritto al Cittadino diversi anni fa una monzese – bisognerebbe conservarlo a futura memoria di quanto affascinante possa essere la crescita naturale della pianta. Comunque sta fiorendo proprio ora: non perdetelo! È un fronte fiorito lungo decine di metri e alto come la struttura».

Glicine ex Borsa Monza

Monza: il glicine resiliente dell’ex Borsa, tagliato nel maggio 2016 ma non si è arreso

Poi, appunto, la pianta era stata tagliata per lasciare il campo alle indagini preliminari necessarie al recupero. Era maggio 2016. Ma non abbastanza: si è rifatto largo negli anni successivi ed è ancora lì. Potrebbe però essere la sua ultima fioritura, se tutto andrà per il verso giusto con il cantiere atteso tra pochi mesi.