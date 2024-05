Monza: «Il cortile delle case comunali di via Vespucci è invaso dai topi»

«Segnalazioni? Sono state fatte, e molte. Ma non è intervenuto nessuno». Quartiere Libertà di Monza, verso il fondo del viale, una parallela: in via Vespucci al civico 8 si trovano alcuni condomini di case comunali. E lì, da tempo, il cortile interno è stato invaso da una colonia di ratti.

A raccontarlo è il figlio di una inquilina che giusto in questi giorni ha fatto visita alla madre e, come non gli capita in tutte le occasioni, si è affacciato alla finestra. «Impressionante, ci sono topi ovunque. Mi madre dice che il Comune è al corrente della situazione ma non è ancora intervenuto. Una vicina di casa mi ha raccontato di avere paura e di tenere sempre tutto chiuso perché teme che le entrino in casa». Il monzese ha chiamato l’ufficio alloggi senza, racconta, ottenere al momento risposte certe su un intervento di derattizzazione.

«Il giardino interno è del tutto trascurato e quando sono passati a tagliare le siepi non si sono nemmeno preoccupati di portare via le foglie: hanno lasciato tutto lì». E lì in mezzo, la colonia di topi si è moltiplicata e ora terrorizza gli inquilini.