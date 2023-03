Monza: il centrodestra raccoglie firme per i parcheggi di piazza Giovanni XXIII

Una raccolta firme per salvare i parcheggi di piazza Giovanni XXIII, a Monza, inserita nel progetto di “urbanistica tattica” della amministrazione Pilotto. La mobilitazione è dei gruppi del centrodestra cittadino al fianco dei residenti del quartiere Triante “contro la scellerata ipotesi di eliminare i parcheggi di Piazza Giovanni XXII”, si legge in una nota.

Monza: piazza Giovanni XXIII al centro di un progetto di trasformazione

Il progetto di trasformazione era stato presentato a fine gennaio in un’assemblea pubblica con gli assessori Abbà, Fumagalli e Turato e prevede, in un primo step, la pedonalizzazione della piazza che però ospita anche una ventina di parcheggi.

Monza, piazza Giovanni XXIII: “Ben venga la riqualificazione, ma cancellare più di 20 posti auto è follia”

“Durante la riunione della Consulta di Quartiere del 21 marzo l’assessore Abbà ha ribadito la volontà dell’Amministrazione Comunale di realizzare un progetto di sistemazione della Piazza, senza escludere l’eliminazione dello spazio di sosta presente davanti alla banca – scrivono il Coordinamento Cittadino Forza Italia Monza, l’Associazione Noi Con Dario Allevi, la segreteria cittadina della Lega e il circolo territoriale di Monza di Fratelli D’italia – Ben venga la riqualificazione dell’area, ma riteniamo che cancellare più di 20 posti auto sia una follia, come capirebbe chiunque conosca la zona e come espresso chiaramente dai molti cittadini presenti all’incontro. Quei posteggi sono indispensabili visto che già ora è difficile parcheggiare negli orari di punta ed eliminarli non solo arrecherebbe disagi alle famiglie che abitano nelle vie limitrofe, ma rischierebbe anche di portare danni irreparabili al commercio locale. Infatti proprio vicino a piazza Giovanni XXIII sono presenti numerosi esercizi commerciali, oltre ad una banca ed alla farmacia. Per questo inizieremo nei prossimi giorni una raccolta firme contro l’eliminazione del parcheggio”.