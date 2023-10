Monza: il CdA di Acinque ha nominato il nuovo direttore Amministrazione, Finanza e Controllo

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Acinque spa, la multinazionale monzese dell’energia, ha nominato Maria Grazia de Feo direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società. La nomina avrà decorrenza dal 1° novembre e “segue alla revoca dell’incarico a Marco Gandini che si è dimesso lo scorso 2 agosto” comunica la società.

Acinque, Maria Grazia de Feo neo direttore Amministrazione, Finanza e Controllo del Gruppo

Laureata in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Milano e iscritta all’albo dei Dottori Commercialisti di Milano e al registro dei Revisori legali, Maria Grazia de Feo: “ha maturato una significativa esperienza nell’area amministrazione, finanza e controllo attraverso un percorso pluriennale che è iniziato nello Studio legale e tributario di una primaria società di revisione – comunica Acinque in una nota – ed è proseguito ricoprendo ruoli di crescente responsabilità anche in gruppi operativi a livello internazionale, da ultimo quale “Head of Finance” delle filiali italiane”.