Monza: il calcio speciale del Centro Giovani Bussola e ASO, nata una nuova squadra CSI

Il Centro Giovani Bussola, insieme all’ASO e all’oratorio di San Rocco di Monza hanno fondato una nuova squadra di calcio per il quartiere, iscritta al campionato CSI (Centro Sportivo Italiano). “Sarà una squadra a scopo educativo – racconta Davide Russo, coordinatore della Bussola – dovrà tracciare una linea di rafforzamento tra il lavoro che facciamo solitamente durante l’anno, i valori che trasmettiamo e una cosa che ci piace, il pallone”. Esempi di valore, che quotidianamente si trasmettono in Bussola, quali il rispetto, la collaborazione e l’unione saranno fondamentali per far andar bene le cose.

Monza, nuova squadra di calcio a San Rocco: “Con un occhio di riguardo ai ragazzi in difficoltà”

Gli allenatori della squadra saranno lo stesso Russo, Roberto Zanellati, responsabile della cooperativa Meta, che offre servizi come la Bussola ai giovani, Dario Vescera, ex utente del servizio civile e infine Alaa Mentawi, 20 anni, che ha deciso di diventare un volontario per questa realtà. “È una squadra aperta a tutti, con un occhio di riguardo ai ragazzi in difficoltà – spiega Davide Russo – con il calcio riusciamo a raggiungere molti ragazzi” infatti al primo incontro di mercoledì 6 settembre c’erano già 11 calciatori interessati.

L’oratorio collabora lasciando a disposizione il campo da calcio, gli spogliatoi e i vari spazi per gli allenamenti; la Bussola si occuperà della formazione dei ragazzi, mentre l’ASO, è la società che ha permesso di creare questa nuova squadra a suo nome, “ASO San Rocco” e che parteciperà attivamente in tutte le fasi.