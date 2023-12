Monza: i luoghi dell’educare in una mostra fotografica al Centro Mamma Rita

Il progetto “Ogni luogo un incontro” tiene fede al suo titolo e incontra, in questi giorni che portano al Natale, il Centro Mamma Rita di Monza. Lì il progetto che raccoglie tante forze del terzo settore della Brianza porta la mostra composta da 24 fotografie che sono state realizzate dai ragazzi e dalle ragazze che hanno partecipato al laboratorio di fotografia a cura della coop il Minotauro di Milano nell’ambito dell’iniziativa. L’intervento è uno dei tanti che sono stati finanziati dal colossale piano del Fondo contrasto alle nuove povertà istituito presso la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza.

Monza: “Ogni luogo un incontro” al Mamma Rita

L’inaugurazione della mostra è in programma alle 11 di venerdì 15 dicembre e sarà ospitata per due mesi dal Centro Mamma Rita di Monza, in via Lario 45 (al confine con Muggiò). Il Mamma Rita fa capo al Cem-MB, il Coordinamento delle comunità educanti di Monza e della provincia. Le fotografie realizzate dai ragazzi ritraggono i luoghi dell’educare gestiti e curati dalle dodici realtà che fanno parte della costellazione del Cem stesso: le Minime oblate del cuore immacolato di Maria, Il Carro, coop Diapason e Fraternità Capitanio e coop San Vincenzo, Meta e Natur&, Novo Millennio, Figlie dl divino zelo e Comin, gli Artigianelli, Tetragonauti.

“In mostra troviamo lo sguardo acuto e tagliente di ragazzi e ragazze che definiamo Neet: attraverso i loro occhi – spiegano da Natur& onlus, capofila del progetto Ogni luogo un incontro – noteremo particolari che ci illumineranno di bellezza e che ci faranno riflettere sulle pratiche educative che adottiamo”.