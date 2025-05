Troppa attesa per essere visitata: una paziente 22enne ha aggredito una dottoressa al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo ed è stata arrestata dalla Polizia di Stato di Monza. Una Volante della Questura si è subito portata al nosocomio dopo l’attivazione dell’allarme antiaggressione messo a disposizione del personale sanitario, sistema attivato dopo un Protocollo d’intesa siglato tra Prefettura brianzola, Aziende ospedaliere della provincia e forze dell’ordine.

Monza, una 22enne aggredisce una dottoressa: arrestata dalla Polizia

Non appena i poliziotti sono arrivati all’ingresso del pronto soccorso avrebbero udito delle urla provenire dalla sala visite e poi visto la paziente 22enne mentre aggrediva verbalmente il personale medico e sanitario presente. Tranquillizzata la situazione, i poliziotti hanno accertato che poco prima si erano presentate al pronto soccorso madre e figlia, entrambe egiziane, a causa di un malore della ragazza.

Impaziente di essere visitata, la 22enne avrebbe assunto “un comportamento aggressivo e irrispettoso” e avrebbe “chiuso con forza la porta d’ingresso di una stanza visite sul braccio della dottoressa di turno“, dicono dalla Questura monzese, provocandole lesioni. La 22enne avrebbe anche lanciato un contenitore con del materiale infetto e gridato all’indirizzo di altro personale intervenuto.

Monza, la dottoressa aggredita ha attivato l’apposito allarme

La ragazza, regolare sul territorio nazionale, è stata tratta in arresto per resistenza e lesioni a personale sanitario e messa a disposizione della Procura della Repubblica di Monza. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e dovrà permanere in casa in un lasso di tempo stabilito. Il Questore di Monza e della Brianza ha attivato l’ufficio immigrazione per l’avvio delle procedure per la revoca del permesso di soggiorno.